Эдвард Бил готов продать свои машины ради помощи пострадавшей в ДТП

В результате аварии женщина попала в больницу

Блогер Эдвард Бил заявил, что готов продать все свои автомобили, чтобы собрать деньги на лечение женщине, пострадавшей в ДТП на Садовом кольце с его участием.

"Сейчас много проблем и надо решать их с потерпевшей Марией. Все силы бросаем на Марию сейчас, чтобы она максимально быстро восстановилась. Мы обсуждали продажу всех моих машин. Может, миллионов пять с этого будет", - рассказал блогер.

Он признался, что ехал со скоростью 80-90 километров в час и до сих пор не понимает, как выехал на "встречку".

"Если бы скорость больше была, от меня бы ничего не осталось", - отметил Бил.

Он добавил, что сейчас лишен возможности снимать видео для блога, передает "Москва24".

1 апреля в Москве напротив отеля Lotte Hotel на Садовом кольце произошла авария с участием пяти машин. В результате полученных при столкновении травм пострадала женщина, находившаяся за рулем автомобиля Volkswagen. По данным ГАИ, ДТП спровоцировал вылетевший на встречную полосу движения автомобиль Audi стоимостью около 10 миллионов рублей, принадлежащий популярному блогеру Эдварду Билу. С начала года на этом автомобиле совершено более 400 нарушений скоростного режима. В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, ему грозит до двух лет колонии, обвинение пока не предъявлено. В минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании блогеру меры пресечения в виде запрета определенных действий.

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