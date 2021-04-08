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Токио готовится к экстремальным мерам из-за COVID-19

12:07
  • четверг
  • 08 апреля 2021

В январе в городе отменили режим ЧС

Власти Токио обратились к правительству Японии с просьбой разрешить ввести в городе экстренные ограничительные меры в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, пишет Associated Press.
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"Это лишь вопрос времени, когда Токио столкнется с такой же ситуацией, что и Осака", - сказала губернатор Токио Юрико Коикэ.

Ранее в японской столице уже действовал режим ЧС. Его отменили в январе - зато недавно ввели в Осаке. Там даже пришлось проводить без зрителей эстафету олимпийского огня.

За все время пандемии в Японии коронавирусом заболели 494 тысячи человек.

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