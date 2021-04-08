Зеленский приехал в Донбасс на фоне обострения ситуации в регионе

Президент Украины намерен посетить передовую

Владимир Зеленский в четверг днем прибыл в Донбасс. Там он собирается посетить передовую и пообщается с военнослужащими, сообщает на сайте президента Украины.

Поездка Зеленского в Донбасс проходит на фоне обострения ситуации в регионе. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, есть жертвы.

Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия и эскалации конфликта. Кроме того, Киев утверждает, что Россия стягивает войска к границе. В Москве эти заявления опровергают.

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