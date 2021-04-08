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Создатели "ЭпиВакКороны" оценили перспективы вакцинации детей

13:11
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Сделать это скоро не получится

В этом году вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" вряд ли станет доступна для детей, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов. По его словам, исследование препарата на детях займут не менее 180 дней.

Названы сроки завершения пострегистрационных испытаний "ЭпиВакКороны"
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Максютов уточнил, что, как правило, клинические испытания длятся 270 дней, но на третьей-четвертой стадии этот срок сокращается до 180 дней.

По его словам, сначала исследования пройдут с участием подростков в возрасте от 15 до 17 лет, затем продолжатся на младших возрастных группах. При этом вакцину будут проверять и на младенцах, передает РИА Новости.

"ЭпиВакКорона" стала второй российской вакциной от коронавирусной инфекции, ее разработкой занимались ученые из Государственного научного центра "Вектор".

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