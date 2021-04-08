В Сочи создадут новый горный курорт

Откроются 80 километров трасс

В Сочи появится всесезонный горный курорт "Долина Васта", в проект планируют вложить 80 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение подписали госкорпорация "ВЭБ.РФ", компания "Васта Дискавери" и группа "Интеррос", передает "Интерфакс".

Ожидаемые сроки реализации проекта - до 2025 года. На территории Сочинского национального парка сделают центр бальнеологии и курортологии, куда войдут спа-отели, пансионаты и санаторий. Откроются также 80 километров трасс.

Авторы проекта уточняют, что обеспечивающая транспортная и инженерная инфраструктура будет построена за счет бюджетных источников. Создание нового курорта даст 2,5 тысячи рабочих мест.

Согласно плану, посещать курорт ежегодно будут 1,5 миллиона туристов.

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