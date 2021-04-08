ЦБ анонсировал тестирование цифрового рубля в 2022 году

Прототип платформы обещают представить к концу текущего года

Банк России отвел весь 2022 год на тестирование цифрового рубля. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

"Только по результатам тестирования мы поймем, какая дорожная карта по внедрению целевой платформы будет реализовываться и в какие сроки", - заявила она.

Как передает ТАСС, к декабрю 2021 года регулятор планирует создать прототип платформы цифрового рубля. Разработка изменений в законодательство запланирована на январь 2022 года, а запуск тестирования цифрового рубля - на первый квартал 2022 года.

На сайте ЦБ опубликована презентация "Концепция цифрового рубля". Из документа, в частности, следует, что доступ к цифровому кошельку будет предоставлен через любую финансовую организацию.

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