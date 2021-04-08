"Как всегда меток": Кремль оценил слова Лаврова о "тупой" линии США

Штаты сами виноваты, что приходится использовать такой лексикон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова, который назвал линию Вашингтона в отношении Москвы "тупиковой, может быть, даже тупой".

"Министр как всегда меток в своих формулировках, - отметил кремлевский спикер, передает ТАСС.

Песков добавил, что Соединенные Штаты в отношениях с Россией демонстрируют "непредсказуемость, агрессивность, резкость и недружелюбность", так что при описании этой ситуации можно использовать любой лексикон.

Кроме того, в Кремле выразили сожаление по поводу того, что США продолжают искусственно сдерживать развитие сотрудничества с Россией в очень важных сферах - гуманитарной и научной.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, но в сложившихся обстоятельствах Москва обязана готовиться к худшим сценариям.

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