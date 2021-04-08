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Песков заявил, что России не хватает мигрантов

13:10
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Для реализации амбициозных планов

В ходе брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами в стране.
В России снизилось число нелегально работающих мигрантов

"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", - заявил кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Ранее заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов сообщил в ходе совещания, что в 2020 году об отрицательном отношении к мигрантам заявил "каждый четвертый респондент".

На просьбу прокомментировать эти данные Песков ответил, что не знаком с материалами социологических исследований, на которые ссылался Магомедов.

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