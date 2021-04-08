В 2021 году в России бензин подорожал сильнее, чем за весь прошлый год

Стоимость топлива уже увеличилась на 3,2%

В России за первые три месяца 2021 года цены на бензин выросли сильнее, чем за весь 2020 год, показали данные Росстата.

За одну только прошлую неделю бензин подорожал на 0,3%, а с начала года его стоимость увеличилась на 3,2% - это в 1,3 раза больше, чем за весь прошлый год. Для сравнения, цены на АИ-92 и АИ-95 в 2020 году выросли на 2,5%, а дизтоплива — на 1,4%. При этом рост цен на топливо опережает текущий уровень инфляции, который составляет 2,1%.

В Минэнерго объяснили, что рост цен на бензин сейчас вызван повышением внешних котировок на нефть и нефтепродукты, передает "КоммерсантЪ".

"В настоящее время приняты все необходимые меры реагирования на ситуацию роста цен, в частности, дополнительно проработана корректировка демпферного механизма в пользу его увеличения", - добавили в ведомстве.

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