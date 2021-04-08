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Губернатор Ульяновской области объявил об отставке

13:28
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Сергей Морозов занимал этот пост с 2005 года

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов записал обращение к жителям региона, в котором сообщил о принятом им решении уйти в отставку. Заявление показали в эфире "России 24".
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"Сегодня я обратился к главе нашего государства с просьбой о добровольной отставке. Я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной думы", - сказал Морозов.

Его полномочия на посту главы региона истекают в 2021 году. Эту должность Морозов занимал с 2005-го, что делает его "старейшим" губернатором по времени пребывания на посту.

Ранее в среду президент Владимир Путин сменил главу Тувы. Шолбан Кара-оол написал заявление о досрочном прекращении полномочий, временно исполняющим обязанности главы республики назначен Владислав Ховалыг.

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