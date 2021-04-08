Электронная база данных будет постоянно обновляться

В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Об этом заявил Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства. Как отметил премьер, электронная база данных будет постоянно обновляться. Это позволит пациентам с тяжелыми заболеваниями получить необходимую медицинскую помощь, а многим спасёт жизнь.

Помимо вопросов здравоохранения, на заседании обсудили развитие автомобильных дорог, передает "ТВ Центр". Реконструкции региональных трасс и городских улиц пройдут в Ярославской, Костромской, Иркутской областях, на знаменитых туристических маршрутах в Карелии и Томской области.

"Это важно для укрепления экономики регионов, повышения доступности товаров и услуг для жителей малых городов и сел, ну, и, конечно, туристов. По поручению президента мы развиваем инфраструктуру, которая необходима для внутреннего туризма. В этом году должно быть отремонтировано более 300 дорог к туристическим объектам. Их протяженность составляет порядка 1500 километров. На эти цели выделено почти 20 миллиардов", - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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