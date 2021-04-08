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Пять новых школ построят в Севастополе

14:56
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Одна из них находится в районе Радиогорка

Сразу пять новых школ строят в Севастополе. Они смогут принять более двух тысяч детей, передает "ТВ Центр".

Одно из учебных заведений расположено в районе Радиогорка. В здании будет два корпуса, а между ними сделают тёплый переход. Кроме современных классов, для занятий оборудуют компьютерный и лингафонный кабинеты, художественную и музыкальную студии.

Предусмотрены большой актовый и спортивный залы. На прилегающей территории разместят современный стадион и удобные площадки для прогулок. Завершить работы планируется до конца этого года.

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