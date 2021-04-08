Кремль оценил информацию о назначении представителя США по "Северному потоку"

Намерение Вашингтона является прямым вмешательством, заявил Дмитрий Песков

Москва готова к худшим сценариям развития отношений с США. И не позволит кому-либо ущемлять свои интересы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя в том числе планы Вашингтона о назначении своего спецпосланника по "Северному потоку - 2". Желание Штатов любыми средствами не допустить его завершения в Кремле назвали вмешательством во внутренние дела других государств. Позицию Москвы разделяют и в Берлине. Как отметили в комитете Бундестага по международной политике, препятствуя строительству российского газопровода, США ведут войну против проектов Европы.

Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год должен связать побережья России и Германии через Балтийское море. Пожалуй, ни один совместный проект России и Европы не вызывал столь резкой реакции в США. По мере его строительства менялись администрации в Вашингтоне, но генеральная линия сохранялась: "Северный поток - 2" не должен быть построен. И, судя по последним новостям, Штаты намерены идти до конца, назначив спецпосланника для переговоров о сворачивании проекта.

Столь необычный пост предложили Эмосу Хохштейну. В прошлом он координатор и спецпосланник по международной энергетике в администрации экс-президента США Барака Обамы. Также он до 2020 года входил в наблюдательный совет "Нафтогаза". А еще Хохштейн, по имеющимся данным, близок к президенту СЩА Джо Байдену. Со ссылкой на информированных чиновников в Вашингтоне об этом поведал медиахолдинг Politico, подчеркнув, что "Северный поток - 2" - лишь первая цель, но в сфере интересов США уже давно весь мир.

"По крайней мере, на начальном этапе он должен будет деликатно вести переговоры о том, как помешать завершению строительства газопровода, не настроив против Вашингтона ключевого союзника - Берлин. Затем его сферу ответственности могут расширить, и он займётся и другими международными вопросами в области энергетики", - говорится в статье Politico.

Изначальное недовольство Вашингтона "Северным потоком - 2" вызвано убеждением, что Европа еще больше будет зависеть от российского газа, а Украина лишится своей части транзита. Первые санкции против проекта ввел еще Дональд Трамп в 2019 году. В марте этого года, как теперь стало известно, Минюст США утвердил новые ограничения - против компании-оператора проекта и ее руководства. Однако Конгресс документ пока не поддержал. При всей антироссийской политике нынешних американских властей, там понимают: срыв "Северного потока - 2" может окончательно рассорить Вашингтон с Берлином, который является самым активным сторонником проекта.

"Назначают специального представителя по прекращению проекта газопровода "Северный поток - 2". Будет просто ездить и всем грозить. Такая вот дипломатия. Тупиковая, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились. Многократно эта ситуация повторялась. Нас эти действия убеждают только в одном: мы должны полагаться на себя, потому что ни США, ни их союзники - ненадежные партнеры. И в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроение и на то, с какой ноги они встают с утра", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Именно поэтому Москва и Берлин все эти санкционные годы продолжали действовать по принципу "Собака лает - караван идет". Находили новых партнеров и подрядчиков взамен "забаненных" Вашингтоном. В настоящий момент достроить осталось уже менее пяти процентов - уложить 120 километров труб в водах Дании и Германии. Поэтому США решили подкрепить своё намерение демонстрацией силы. В начале апреля в зоне строительных работ наблюдалась повышенная активность боевых кораблей и морской авиации. В зону трубопровода заходили неопознанные суда и даже пытались совершить таран нашей баржи и спецтехники. Провокации не удались, но еще раз показали истинные намерения Вашингтона: когда речь идет о собственных интересах Соединенных Штатов, любые средства хороши. "Сланцевая революция" провалилась - обещанный дешевый американский газ Европу не заинтересовал.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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