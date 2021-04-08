Обновленный "Художественный" покажет жемчужины кино

В пятницу в кинотеатре пройдет первая премьера за семь лет

В Москве после масштабной реставрации открывается старейший кинотеатр Москвы - "Художественный". В пятницу горожане смогут оценить не только его репертуар, но и усилия тех, кто возрождал историческое здание. Фасад и интерьер, декор и оконные проёмы, фонари и фонтан - прямо в фойе - всё теперь так, как и задумывалось архитектором Федором Шехтелем более века назад.

В главном зале кинотеатра "Художественный" с секретом не только потолок, но и стены. В исторических интерьерах начала прошлого века спрятаны аудиосистемы и современное инженерное оборудование, которое необходимо для кино мирового уровня. Все фильмы, кроме детских, будут идти на оригинальном языке с русскими субтитрами.

"Мы будем показывать фильмы действующего репертуара, но в нем будем отбирать некие жемчужины. Мы будем стараться приглашать кино, которое соответствует по замаху, по пафосу и всем остальным параметрам именно этому залу, этому историческому месту", - сообщил программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин.

Чтобы место осталось историческим, здесь больше года кропотливо работали реставраторы. Некоторые элементы только чудом держались на стенах, буквально на краске и деревянных рейках. А потолочный декор пострадал из-за текущей крыши. До реставрации здание было в аварийном состоянии. Многие детали лепного декора были утрачены полностью - их восстанавливали по фотографиям и эскизам.

"Капители пилястров, гиппокампы над порталом - это то, что было восстановлено по историческим чертежам", - рассказала консультант по архитектурному проекту реставрации Дарья Парамонова.

В "Художественном" снова заработал фонтан, задуманный еще архитектором Шехтелем более ста лет назад. Сооружение было утеряно, сохранилось только основание, а его внешний облик придумали авторы интерьеров. По чертежам восстановлена старинная лестница и появилась еще одна - на второй этаж, которого раньше не было.

"Благодаря тому, что сверху над вестибюлем находился холодный чердак, удалось сделать еще одно фойе и два новых зала. Это никак не повиляло на внешний облик кинотеатра", - заявила Парамонова.

Таким образом, залов в кинотеатре стало четыре. Кроме главного, еще камерный и два малых. Долгие годы "Художественный" был главным экраном страны. Здесь прошли премьеры звукового фильма и цветной киноленты. А потом появился первый в Москве широкий экран - из специальной пластмассы шириной 14 метров - он был новинкой своего времени и гордостью кинотеатра.

Обновленный "Художественный" снова задает технические тренды: в каждом зале установлены высококонтрастные лазерные кинопроекторы, таких всего около 20 в мире. Они передают цвета без искажения и с максимальной яркостью.

Свою архитектурную красоту кинотеатр потерял в 50-е годы. Тогда пышно декорированное здание привели в соответствие со стилем советского конструктивизма - убрали все "излишества". Заложили окна, сбили рельефы, таким оно и оставалось до реконструкции.

"Сегодня, когда мы въезжаем по Новому Арбату в Москву, мы снова видим архитектурную шкатулку со всем ее великолепием. Снова видим надпись электротеатр, окна появились в глухом фасаде, светильники", - сообщил руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

На фасаде старейшего кинотеатра Москвы снова мчатся навстречу друг другу солнечная и лунная колесницы Гелиоса и Селены. Вернулась на свое место и вывеска "Художественный электротеатр" - получилось вернуть Дворец кино, который откроет свои двери уже завтра.

Наталья Тарасова, Мария Леванова, Юрий Тимошин, Николай Карбанов, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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