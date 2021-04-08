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В Пензе спасли беременную женщину с 90-процентным поражением легких

13:51
  • четверг
  • 08 апреля 2021

У пациентки начались осложнения из-за ковида

Пресс-служба правительства Пензенской области рассказала историю пациентки местной больницы с тяжелой формой коронавируса.
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Женщина была на 30-й неделе беременности, когда у нее диагностировали уже 90-процентное поражение легких на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии. Более месяца пензенские врачи боролись за жизнь пациентки.

"Было принято решение женщину родоразрешить", - рассказал главврач областного клинического центра Джамиль Курмаев. Роженицу для экстренной операции спецтранспортом доставили в перинатальный центр, затем вернули в ковидный госпиталь.

Сейчас, после интенсивного лечения, жизнь пациентки уже вне опасности. Скоро она сможет увидеть свою новорожденную дочь.

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