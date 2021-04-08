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Театр Наций представит спектакль по неоконченной пьесе Толстого

15:14
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Даниил Чащин покажет свою версию произведения "Живой труп"

Премьера в Театре Наций - молодой режиссёр Даниил Чащин представляет свою версию хрестоматийной пьесы Льва Толстого "Живой труп", передает "ТВ Центр".

На сцене нет ожидаемых декораций и костюмов - всё в лаконичном стиле. Классический текст звучит в привычном для современного зрителя  антураже. Ведь темы, поднимаемые в спектакле, вне времени. На сцене разворачивается семейная драма, и "живой труп" здесь - метафора умирающей любви, разрыва когда-то близких людей.

Пьеса считается незаконченной, и авторы постановки дополнили её фрагментами переписки Толстого с его женой, Софьей Андреевной. Чтобы найти "точку невозврата", за которой счастливый брак заканчивается разводом.

"Просто почитать её дневники, как она посвятила жизнь ему и как отношения истончаются. Как этот "труп" постепенно появляется в отношениях, когда мы даже и не заметили, а он раз и появился, а уже что-то не так, уже закопать его крайне сложно. Про это в принципе спектакль", - рассказал режиссер спектакля "Живой труп" Даниил Чащин.

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