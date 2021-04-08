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В московском метро запустили поезд "Союзмультфильма"

15:44
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Состав будет курсировать по серой ветке в честь 85-летия студии

Пассажиры Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро с сегодняшнего дня могут встретить на своих станциях поезд с изображением героев из любимых мультфильмов. Теперь такой состав будет курсировать по серой ветке в честь 85-летия "Союзмультфильма".

Дата запуска выбрана не случайно - сегодня отмечается День российской анимации. Студия "Союзмультфильма" прошла длинный путь от подъема, развития и до мирового признания. И сегодня она предлагает новые проекты. Вагоны в тематическом поезде украшены не только героями Золотой коллекции советских мультфильмов, но и новыми персонажами, передает "ТВ Центр".

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Запуск тематического поезда, посвященного 85-летию киностудии "Союзмультфильм"
Запуск тематического поезда, посвященного 85-летию киностудии "Союзмультфильм"
Запуск тематического поезда, посвященного 85-летию киностудии "Союзмультфильм"
Запуск тематического поезда, посвященного 85-летию киностудии "Союзмультфильм"
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