В московском метро запустили поезд "Союзмультфильма"

Состав будет курсировать по серой ветке в честь 85-летия студии

Пассажиры Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро с сегодняшнего дня могут встретить на своих станциях поезд с изображением героев из любимых мультфильмов. Теперь такой состав будет курсировать по серой ветке в честь 85-летия "Союзмультфильма".

Дата запуска выбрана не случайно - сегодня отмечается День российской анимации. Студия "Союзмультфильма" прошла длинный путь от подъема, развития и до мирового признания. И сегодня она предлагает новые проекты. Вагоны в тематическом поезде украшены не только героями Золотой коллекции советских мультфильмов, но и новыми персонажами, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram