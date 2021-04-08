Когда нужно менять зимнюю резину на летнюю

Жителям Подмосковья рекомендуют немного подождать

Погода в четверг удивила горожан. На улице не только дождь, но и мокрый снег. Вопрос, который сейчас интересует водителей: пришло ли время менять резину или ещё немного подождать?

Поймать момент, когда уже пора менять резину с зимней на летнюю - задача не из легких. Даже для автомобилистов с большим стажем. У каждого в этом деле свои ориентиры.

В шиномонтажи весной все же спешат не так, как после первого снега. Зимой через один сервис в самое "жаркое" время в среднем проходит до 40 машин. Весной - в два раза меньше.

"Как правило, после 7 градусов тепла уже стабильность - надо переобуваться, чтобы износ резины меньше был. А так можно и попозже переобуться. Просто, если не жалко вашу резину, пусть будет позже", - рассказал владелец шиномонтажной станции Арам Нерсисян.

Теоретически ездить на зимней резине можно и летом. Правила дорожного движения это пока не запрещают. Правда, химический состав такой резины рассчитан на морозы. Поэтому резина просто быстрее сотрется. А шипы будут вываливаться и разбивать асфальт. Но летом водителям, вероятно, придется привыкать к новой реальности.

"У нас ожидается, что будет введен в правила дорожного движения запрет, по предложению правительства он может быть введен с 1 июля, когда будет написано, что в три зимних месяца - только зимняя резина. А в три летних месяца зимняя резина шипованная запрещена", - отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Лучше всех знают, когда пора переобувать резину, конечно же синоптики. Сегодняшний снег, говорят в Росгидромете, это последний отголосок зимы для москвичей.

Есть вероятность, что во вторник будет даже побит температурный рекорд 2008 года. Так что москвичи уже точно могут не сомневаться и смело ехать в шиномонтаж. А вот жителям Подмосковья, где снег еще до конца не растаял, синоптики советуют подождать одну-две недели.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram