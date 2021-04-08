Цветок с запахом гниющего мяса распустился в "Аптекарском огороде"

Выглядит красиво, но нюхать не стоит

В "Аптекарском огороде" расцвёл цветок-провокатор: смотреть на него ещё можно, а вот нюхать не стоит. Имя у него соответствующее - "язык дьявола". Ещё его называют "трупным цветком", и это неспроста, передает "ТВ Центр".

У растения почти метровое соцветие, агрессивное на вид, багровое с жирным блеском, которое источает зловонный дух, причём на несколько метров вокруг. Главные "ценители" аромата - мухи, они опыляют растение и откладывают в него яйца. Правда, без результата - у "языка дьявола" нет питательной среды, и будущее потомство насекомых просто погибает.

Впрочем, в оранжерее "Аптекарского огорода" мух нет, так что обмануть цветок не сможет никого.



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