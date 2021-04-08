В России стали хуже относиться к приезжим

Все больше россиян признаются в отрицательном отношении к мигрантам

В России стали хуже относиться к мигрантам, рассказал замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. По его словам, в прошлом году каждый четвертый опрошенный признался, что недолюбливает приезжих.

"При этом имеется негативная динамика. Это отношение становится только хуже — на 7,5 процента выросло количество людей, которые плохо относятся к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений", - заявил Магомедов.

По его словам, мигранты в России вынуждены формировать этнические анклавы, что приводит к криминализации общества, национализму, ксенофобии и конфликтам с коренным населением российских регионов.

Также Магомедов отметил, что, согласно данным МВД, в России в прошлом году находилось около 800 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан. При этом из них школу посещали лишь 140 тысяч ребят, передает РИА Новости.

"Не совсем понятно, где находятся остальные… Это создает напряжение. Посмотрите на эту проблему. Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях, поэтому работа с ними очень важна. Большинство из них – это будущие граждане нашей страны. Мы видим, что происходит в странах Европы и США, где миграционное давление создает большие проблемы коренному населению. Мы этого не должны допустить", - подчеркнул Магомедов.

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