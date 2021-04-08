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В Москве повысили уровень погодной опасности из-за ветра и дождя

14:59
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Ненастье вернулось в столицу

Дождь со снегом, сильный ветер, гололедица: в Московском регионе сегодня объявлен жёлтый уровень погодной опасности, передает "ТВ Центр".

Сегодня зима, кажется, решила вернуться в город. В столице температура опустилась до плюс 4. Мокрый снег будет идти целый день и это в апреле.

К вечеру прогнозируют треть месячной нормы осадков и ветер с порывами до 20 метров в секунду . А снежная слякоть под ногами может легко превратиться в  каток.

Из-за ненастья коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. Москвичам советуют не парковать  машины под деревьями и шаткими конструкциями и пользоваться городским транспортом.

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