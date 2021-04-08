Основной вид транспорта - лодка: Подмосковье переживает сильный паводок

Какие прогнозы?

Паводки в Подмосковье пока не отступают. Так, в Электростали река вышла из берегов, затопив десятки дачных участков и даже дорогу. Сейчас самый надёжный способ передвижения для местных жителей - лодки. Впрочем, похоже, погода не единственный виновник сложившейся ситуации.

У жителей СНТ "Фрязево" сегодня неудачный день. Непрекращающийся дождь и подтаявший снег довели уровень воды до критической отметки. Критическая отметка - это когда резиновые сапоги уже не спасают. Нужно прибегать к спецамуниции или же просто собирать вещи и уезжать отсюда.

Именно такое чемоданное настроение у Екатерины. Дом в тихом месте она купила год назад, уехала от городской суеты. Прошлой зимой снега не было, соответственно, и паводок проблем не доставил.

В СНТ 300 домов. Вода уже на 50 участках. Затоплены погреба, гаражи. Передвигаться - только вброд. Ездить на машине опасно. Там, где вчера была дорога, сегодня размытый грунт. Всему виной - река. Вохонка выходит из берегов регулярно, но в последние годы ситуацию усугубляет строительство дороги неподалёку от СНТ. Местные жители уверены - строители специально засыпают русло, возможно, им нужно осушить реку, или же просто сбрасывают мусор.

"Ежегодно на протяжении многих лет мы пишем в администрацию, мы пишем губернатору, к нам приезжает МЧС, к нам приезжает скорая, потому что есть определенная проблема, но, к сожалению, ничего не меняется. Речка опять-таки федерального значения. Мы в данном случае ничего не можем сделать. У нас нет средств, сил и полномочий. Этим должны заниматься специализированные организации", - рассказал председатель СНТ "Фрязево" Дмитрий Кружков.

Местные жители копают отводные каналы. Основной вид транспорта во "Фрязево" сегодня - лодка. По воде ездят за продуктами, добираются до ближайшей железнодорожной станции. По прогнозам, вода в посёлке будет стоять ещё минимум неделю. Но это зависит, в том числе, от интенсивности дождя, который пока заканчиваться не собирается.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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