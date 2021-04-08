Курьера с липовыми ковид-справками задержали в Новой Москве

Мужчина был не главным к преступной схеме
В Новой Москве задержали курьера, который доставлял поддельные справки и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Задержали мужчину с поличным в торговом центре на Киевском шоссе. Там аферист встретился с заказчиком, передал фальшивку и получил за неё деньги. При себе у задержанного оказались ещё три поддельные справки о вакцинации от COVID.
По данным следствия, злоумышленник являлся только связующим звеном, сейчас следователи устанавливают всех участников преступной схемы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram