Подросток в форме инспектора ГИБДД вымогал у студента пиво

Юношу поймали и поставили на учет

В Южном Бутове 17-летний житель столицы выдавал себя за сотрудника ГИБДД. Всё произошло на улице Адмирала Лазарева на парковке торгового центра.

В форме, очень похожей на настоящую, лжеполицейский подошел к автомобилю студента одного из столичных вузов и сообщил, что молодой человек нарушил правила дорожного движения. Аферист проверил документы, сфотографировал номер машины и заявил, что водителя привлекут к административной ответственности. Впрочем, этого, по словам лжеполицейского, вполне можно избежать.

"Необходимо передать ему пять бутылок пива и бутылку коньяка. Студент согласился на условия лже-сотрудника ГИБДД с целью изобличить его в противоправных действиях. В назначенное время он приехал на Венёвскую улицу и передал злоумышленнику пакет с алкоголем. После этого попросил его предъявить служебное удостоверение, на что получил категорический отказ. Злоумышленник скрылся, а молодой человек обратился с заявлением в полицию", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге уже в отношении самого афериста составлены сразу несколько протоколов об административных правонарушениях. Подросток поставлен на профилактический учет.

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