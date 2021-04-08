Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение после ДТП в центре Москвы

Виновник крупной аварии призвал молиться за здоровье пострадавшей женщины

Блогеру Эдварду Билу, который на минувшей неделе устроил крупное ДТП на Садовом кольце, предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В результате аварии серьезно пострадала женщина. Несколько дней она провела в реанимации и сейчас ее перевели в палату интенсивной терапии, передает "ТВ Центр".

Накануне почти шесть часов Бил провел на допросе в Следственном комитете. Ранее суд избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему нельзя выходить из дома с 8 вечера до 8 утра, управлять автомобилем, пользоваться телефоном и интернетом. Также у блогера теперь есть электронный браслет на ноге. Предполагаемому виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы.

"Следствием проведены обыск по месту жительства, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи с камер наружного наблюдения. Проведен допрос свидетелей. Кроме этого, назначены все необходимые экспертизы. Женщина, получившая травмы и находящаяся на лечении, признана потерпевшей с момента возбуждения уголовного дела, то есть с 1 апреля", - заявил Владимир Васенин, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

"Это впервые в жизни, когда я так оступился, совершил ошибку. Надо молиться за здоровье Марии", - сказал Эдвард Бил.

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