В Воронеже произошло ДТП с двумя автобусами

Пострадали семь человек
На Ленинском проспекте в Воронеже столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили в региональном управлении МВД.
Транспортные средства, уточнили в полиции, двигались в попутном направлении. ДТП произошло при перестроении на подъезде к остановочному пункту. Сразу после этого один из автобусов врезался еще и в полуприцеп грузового автомобиля.
Пострадали семь пассажиров, их всех доставили в больницу.
Полиция начала проверку, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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