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В Воронеже произошло ДТП с двумя автобусами

14:25
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Пострадали семь человек

На Ленинском проспекте в Воронеже столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили в региональном управлении МВД.
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Транспортные средства, уточнили в полиции, двигались в попутном направлении. ДТП произошло при перестроении на подъезде к остановочному пункту. Сразу после этого один из автобусов врезался еще и в полуприцеп грузового автомобиля.

Пострадали семь пассажиров, их всех доставили в больницу.

Полиция начала проверку, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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