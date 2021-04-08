В Воронеже произошло ДТП с двумя автобусами

Пострадали семь человек

На Ленинском проспекте в Воронеже столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили в региональном управлении МВД.

Транспортные средства, уточнили в полиции, двигались в попутном направлении. ДТП произошло при перестроении на подъезде к остановочному пункту. Сразу после этого один из автобусов врезался еще и в полуприцеп грузового автомобиля.

Пострадали семь пассажиров, их всех доставили в больницу.

Полиция начала проверку, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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