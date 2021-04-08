Попова нашла подтверждение сезонности коронавируса

Она проанализировала обстановку в южном полушарии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Евросоюзе наблюдается сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции, также положение усугубляется и в южном полушарии.
"Сложная ситуация в странах Евросоюза. Но сначала хочу сказать, что осложняется ситуация в южном полушарии, вы видите: это южноамериканский континент, это Африка, это, так скажем, часть, которая находится в южном полушарии, касательно Азии", - рассказала Попова.
По ее словам, подобная тенденция указывает на сезонность заболевания, передает kp.ru ("Комсомольская правда"). Глава ведомства добавила, что коронавирус, предположительно, будет возвращаться весной и осенью.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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