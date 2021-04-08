Как избавиться от тромбоза при коронавирусе

Главное - не увлекаться самолечением

Нередки случаи, когда у пациентов с коронавирусной инфекцией появляются тромбозы. Как уберечь себя от этого, рассказала главный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Московской области Мария Глезер.

"COVID-19 влияет на кровоток в сосудах — из-за инфекции он замедляется. В целом, кровоснабжение ухудшается. А медленный кровоток — это хорошее условие для образования тромба", - разъяснила врач.

В целях профилактики тромбоза она рекомендовала в день выпивать по полтора-два литра жидкости. При этом Глезер подчеркнула, что тут важно не переборщить и соблюдать умеренность, ведь чрезмерно много воды даст большую нагрузку на почки и сердце.

Также кардиолог призвала россиян не "выписывать" самим себе разжижающие кровь препараты, а проконсультироваться с врачом. Она добавила, что такие лекарства нужны в том случае, если коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, передает "Радио1".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram