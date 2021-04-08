В России маткапитал получили более 11 млн семей

В стране замедлились темпы снижения рождаемости

11,1 миллиона семей в России получили материнский капитал с начала реализации программы (по состоянию на 1 апреля текущего года). Об этом в четверг сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, в стране в 2020 году существенно замедлились темпы снижения рождаемости. "Удалось существенно замедлить темпы снижения числа рождений: с 8% в 2019 году до 3% в 2020 году", - приводит ТАСС слова Голиковой.

Голикова также рассказала об эффекте от выплат на детей от трех до семи лет. "По разным оценкам, выплата подобного рода пособия приведет к выходу из бедности в разных регионах от 32% семей до 55%", - цитирует ее РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 2019 года в России создано более 60 тысяч новых мест в яслях в рамках нацпроекта "Демография".

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