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Попова объяснила россиянам, как планировать отпуск

15:25
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Есть опасность "зависнуть" в карантине

Россиянам, планирующим отпуск, стоит помнить об опасности коронавируса и "зависания" в карантине. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует ориентироваться на внутренний туризм.
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"С учетом столь нестабильной обстановки... в большом количестве стран... надо планировать грядущее время отдыха дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается", - сказала Попова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Глава Роспотребнадзора отметила, что правила въезда в зарубежные страны меняются очень быстро, невозможно загодя предусмотреть, как они поменяются. По словам Поповой, лучше ориентироваться на внутренний туризм, чтобы не "зависнуть" в карантине.

Россиянам напомнили, что, кроме коронавируса, существуют и другие инфекции. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в стране было зарегистрировано 57 завозных случаев малярии. В связи с этим Попова не рекомендует посещать страны африканского континента, где это заболевание распространено.

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