"Не могу привыкнуть": космонавт - о жизни на МКС без душа

Только влажные салфетки в течение полугода - это тяжело

Российский космонавт Олег Новицкий, который в составе экипажа отправится на Международную космическую станцию 9 апреля, рассказал в ходе пресс-конференции, что не может привыкнуть в течение полугода обходиться без душа.

"Приходится принимать душ только влажными салфетками в течение полугода. Вы можете себе представить - полгода приводить себя в порядок только влажными салфетками?" - цитирует Новицкого РИА "Новости".

Он при этом отметил, что понимает вынужденность данной меры.

На МКС Новицкий полетит вместе с другим россиянином Петром Дубровым и американцем Марком Ванде Хаем. Для него это третий полет, для Ванде Хая - второй, для Дуброва - первый.

Стартовать экипажу предстоит в космическом корабле "Союз МС-18" на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки Байконура.

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