ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Попову порадовала вакцинация Путина

15:33
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Она отметила, что президент чувствует себя хорошо

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призналась, что ее радует решение президента России Владимира Путина привиться отечественной вакциной и что глава государства перенес вакцинацию без побочных эффектов.

Создатели "ЭпиВакКороны" оценили перспективы вакцинации детей
Названы сроки завершения пострегистрационных испытаний "ЭпиВакКороны"

По словам главы ведомства, ей неизвестно, какую именно вакцину выбрал Путин, передает РЕН ТВ.

"Есть целая система, которая защищает здоровье первого лица государства. Это очень важно, что она срабатывает. Вы посмотрите, что делается в разных странах. Очень многие лидеры, к сожалению, попали в сложную ситуацию... Я очень рада, что президент Российской Федерации здоров", - сказала Попова.

Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Президент решил пройти вакцинацию без камер и не стал сообщать, какой из отечественных вакцин привился.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.