Попову порадовала вакцинация Путина

Она отметила, что президент чувствует себя хорошо

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призналась, что ее радует решение президента России Владимира Путина привиться отечественной вакциной и что глава государства перенес вакцинацию без побочных эффектов.

По словам главы ведомства, ей неизвестно, какую именно вакцину выбрал Путин, передает РЕН ТВ.

"Есть целая система, которая защищает здоровье первого лица государства. Это очень важно, что она срабатывает. Вы посмотрите, что делается в разных странах. Очень многие лидеры, к сожалению, попали в сложную ситуацию... Я очень рада, что президент Российской Федерации здоров", - сказала Попова.

Владимир Путин сделал прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта. Президент решил пройти вакцинацию без камер и не стал сообщать, какой из отечественных вакцин привился.

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