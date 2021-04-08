Козак: боевые действия в Донбассе станут началом конца Украины

Россия может встать на защиту жителей непризнанных республик

Киеву есть что скрывать, потому он и выступает за конфиденциальность переговоров по Донбассу. Украинская сторона боится, что станет очевидна непоследовательность ее позиции, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

"Абсолютно понятно, что сегодня если мы не… снимем гриф "конфиденциально" с наших переговоров, мы никогда ничего не достигнем. За закрытость, за конфиденциальность переговоров выступает прежде всего Украина, Германия и Франция настойчиво следуют этой линии. Потому что Украина боится раскрыть свою непоследовательность", - сказал Козак на пресс-конференции.

Козак подчеркнул, что развязывание Киевом боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины. Россия может встать на защиту жителей непризнанных республик, если будет вынуждена. А вступление Украины в НАТО приведет к развалу страны, заключил Козак.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram