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Козак: боевые действия в Донбассе станут началом конца Украины

15:39
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Россия может встать на защиту жителей непризнанных республик

Киеву есть что скрывать, потому он и выступает за конфиденциальность переговоров по Донбассу. Украинская сторона боится, что станет очевидна непоследовательность ее позиции, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
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"Абсолютно понятно, что сегодня если мы не… снимем гриф "конфиденциально" с наших переговоров, мы никогда ничего не достигнем. За закрытость, за конфиденциальность переговоров выступает прежде всего Украина, Германия и Франция настойчиво следуют этой линии. Потому что Украина боится раскрыть свою непоследовательность", - сказал Козак на пресс-конференции.

Козак подчеркнул, что развязывание Киевом боевых действий в Донбассе станет началом конца Украины. Россия может встать на защиту жителей непризнанных республик, если будет вынуждена. А вступление Украины в НАТО приведет к развалу страны, заключил Козак.

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