Минфин оценил налоговую нагрузку на россиян

Она одна из самых низких в мире

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал в четверг результаты опроса, в ходе которого 36% граждан отметили, что считают свои налоги чрезмерными. На исследование отреагировали в Министерстве финансов.

"Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире, при этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы", - подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что НДФЛ в России - 13% и 15% (вторая указанная ставка распространяется только на доходы свыше 5 миллионов рублей в год), зато в других странах показатель достигает 35%.

Одновременно с этим, уточнили в Минфине, действует множество направленных на соцподдержку налоговых вычетов. Кроме того, за последние годы удалось значительно снизить административные издержки налогоплательщиков, заключили в министерстве.

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