"Не надоело запугивать Россией?": жители Польши обвинили власти в русофобии

Люди призвали использовать российские вакцины от COVID-19

В Польше читатели издания Wirtualna Polska раскритиковали власти страны за нежелание закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции. "Если что-то российское, значит, оно плохое и бесполезное? Русофобы твердят так постоянно", - возмущаются люди.

Граждане Польши призывают местные власти забыть о политических разногласиях и действовать во благо народа, чтобы "спасти мир от этой ужасной болезни". Читатели отметили, что многие европейские страны уже заявили о намерении использовать российскую вакцину. Также люди призвали сконцентрироваться на "гонке вакцин", а не "гонке вооружений".

"Что вас пугает? Такое место создания вакцины гарантирует, что ей занимались самые лучшие специалисты…Вам еще не надоело запугивать Россией?", "Меня радует, что создаются новые вакцины…Россия сильна в биотехнологиях, это может давать надежду на скорую победу над вирусом", "Зачем драматизировать? Если российские препараты одобрят, я не буду иметь ничего против", - написали люди в Сети.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Также в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса для животных "Карнивак-Ков".

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