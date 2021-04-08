Собянин рассказал об обновлении трамвайного парка в Москве

Для города трамвай незаменим, отметил мэр

Через три года в Москве будут курсировать только трамваи нового поколения. А за последние 10 лет парк вагонов в столице обновился на 80 процентов. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Глава города напомнил, что трамвайное движение в столице открылось в апреле 1899 года. Параллельно с электрическими вплоть до 1911 года ходили вагоны на конной тяге.

В 30-е годы прошлого века трамвай стал самым массовым видом транспорта в Москве, ежедневно его маршрутами пользовалась почти треть горожан. И сегодня, несмотря на массу альтернатив, москвичи по-прежнему любят рельсовый транспорт. На маршруты выходят высокотехнологичные составы с удобным для посадки пассажиров низким полом, тихим ходом и легкой системой управления. Для мегаполиса трамвай незаменим, подчеркнул Сергей Собянин.

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