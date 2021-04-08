ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал об обновлении трамвайного парка в Москве

17:56
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Для города трамвай незаменим, отметил мэр

Через три года в Москве будут курсировать только трамваи нового поколения. А за последние 10 лет парк вагонов в столице обновился на 80 процентов. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети.
Легендарный трамвай "Аннушка" изменил маршрут

Глава города напомнил, что трамвайное движение в столице открылось в апреле 1899 года. Параллельно с электрическими вплоть до 1911 года ходили вагоны на конной тяге.

В 30-е годы прошлого века трамвай стал самым массовым видом транспорта в Москве, ежедневно его маршрутами пользовалась почти треть горожан. И сегодня, несмотря на массу альтернатив, москвичи по-прежнему любят рельсовый транспорт. На маршруты выходят высокотехнологичные составы с удобным для посадки пассажиров низким полом, тихим ходом и легкой системой управления. Для мегаполиса трамвай незаменим, подчеркнул Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Трамвай
Трамвай
Работа трамвайного депо
Работа трамвайного депо
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.