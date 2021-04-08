Без отрыва от производства: в России продолжается массовая вакцинация

Прививочная кампания продолжает наращивать обороты

Принятые меры наряду с вакцинацией помогли нормализовать эпидобстановку. Разработанные отечественными специалистами препараты доказали свою эффективность на практике, что признают и за рубежом. Теперь уже Германия вслед за Австрией заявила, что готова к двусторонним переговорам по закупкам российского "Спутника V".

Стандартные рекомендации, как после любой прививки. Но сначала каждого пациента ждёт первичный медицинский осмотр. Врач измеряет давление, затем берут мазок на коронавирусную инфекцию. Сам укол - тоже процедура знакомая каждому, кто хоть раз прививался от сезонного гриппа. После "Спутника V" можно наконец перестать бояться за себя и своих родных.

Выездная вакцинация вообще один из главных трендов последнего времени. Без отрыва от производства сейчас делают прививки по всей стране.

"У меня вся семья уже привилась и ни побочных эффектов - ничего нет", - говорит сотрудник Лесосибирского лесопильно-деревообрабатывающего комбината Василий Емельянов.

Это ответ всем, кто по какой-то причине до сих пор сомневается: идти прививаться или нет. Все риски сведены к минимуму.

С каждым днём прививочная кампания продолжает наращивать обороты. Очередная партия вакцины от новосибирского научного центра "Вектор" приехала в Санкт-Петербург. В Старом Свете похвастаться таким объёмом вакцинации не могут. Препаратов, официально одобренных Брюсселем, катастрофически не хватает. Всё больше стран обращают своё внимание на российскую разработку.

Накануне министр здравоохранения Баварии подписал с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о возможных поставках "Спутника V". Речь может идти о закупке 2,5 миллионов доз. Вслед за Баварией переговоры начали и власти земли Мекленбург-Передняя Померания. Если нашу вакцину одобрит Европейское агентство лекарственных средств, то "Спутником" смогут прививаться и на всей территории ФРГ. Об этом заявил министр здравоохранения Германии.

Самостоятельность от Брюсселя уже проявили в Австрии. Вена вступила в финальный раунд переговоров с Москвой. В Словакии такая дерзость в своё время стоила кресла премьер-министру страны Игорю Матовичу. В соцсетях политик негодует: правящая верхушка продолжает кампанию против российского препарата.

Сегодня "Спутником" прививают более чем в 50 странах мира. И только в Словакии вокруг препарата продолжают плести грязные интриги. Шаг за шагом шестую неделю подряд они делают всё возможное, чтобы остановить в стране прививочную кампанию российским "Спутником". Действуют при этом цинично и хладнокровно, абсолютно не заботясь о здоровье и жизни граждан Словакии

Большой интерес к отечественной вакцине есть и у тех россиян, которые проживают за рубежом. Для этой категории граждан крупный оператор предложил специальный вакцинный тур. Включено проживание, трансфер, а также сопровождение на прививку. Всех россиян, которые жаждут, наоборот, покинуть границы нашей страны на майские праздники, в очередной раз призвали позаботиться о защите собственного организма. Самым популярным направлением может стать Турция. Вот только там ситуация с коронавирусом остаётся очень сложной. И чтобы после отпуска не попасть в больницу, сейчас лучше сделать прививку.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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