Эксперты прокомментировали жалобы на обнаженные скульптуры в Эрмитаже

В музей поступила жалоба об их негативном влиянии на несовершеннолетних

Из Государственного Эрмитажа требуют убрать с глаз долой ряд его самых знаменитых экспонатов. Творения ведущих мастеров ушедших эпох, изяществом которых ежедневно восхищаются тысячи посетителей - скульптуры, изображающие откровенные сюжеты или обнажённых людей, некоторые сочли недопустимыми для выставления на показ.

Прикрыть. Приодеть. Или и вовсе собрать в одну темную комнату с табличкой "18+". Каких только предложений от особо ярых поборников морали не получали в Эрмитаже. Но на этот раз все серьезнее. Руководству музея пришла официальная жалоба: шедевры мировой скульптуры, оказывается, дурно влияют на детей.

Если так пойдет, музею придется убрать с глаз долой целую коллекцию бесценных скульптур. Например, отдыхающего Геракла или торс Афродиты. Это древнеримская копия греческой статуи 4 века до нашей эры. Тогда, кстати, работу посчитали слишком откровенной. Но, казалось бы, с тех пор прошло уже достаточно времени. Чтобы научиться видеть прекрасное без приступов ханжества. Например, хранящуюся в Эрмитаже лучшую в мире коллекцию скульптора Антонио Кановы. В которой и вот-вот готовый взлететь Амур и полная нежности сцена его свидания с Психеей. И одна из самых значимых работ Кановы - встреча трех граций. Над ней скульптор работал 5 лет.

Вдохновляясь физической красотой, были созданы и дошедшие до нас античные шедевры: Венера Милосская - в Лувре. Аполлон Бельведерский и Лаокоон с сыновьями - жемчужины коллекции Ватикана. Человеческое тело воспевают и гении Возрождения. Тициан, Рафаэль, Боттичелли не стесняются "ню" на своих картинах. А Микеланджело Буонарроти создает совершенного в своей наготе Давида. Полюбоваться которым во Флоренцию едут туристы со всего мира.

"Наверное, ключевые произведения самых значимых авторов мировой художественной истории. Собственно, благодаря этим произведениям формируется и в значительной степени даже развивается мировая художественная культура. Так можно все закрыть. Можно увидеть что-то предосудительное или предвзято относиться к очень многим выдающимся художественным произведениям", - отметил директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

Кстати, в 2016-м неизвестные активисты уже предлагали "прикрыть" выставлявшуюся в Эрмитаже копию микеланджеловского Давида. Тогда музею удалось защитить право на "наготу". Намекнув: рассказать ребенку про строение человеческого тела - задача вполне посильная для родителей. Иначе, непристойности в Санкт-Петербурге можно будет усмотреть буквально на каждом шагу. И что тогда? "Одевать" скульптуры на Аничковом мосту? Переделывать фасады зданий и кованые ограды мостов. А что делать с фонтанными группами в Петергофе? Где золотом сияют ничем не прикрытые фигуры античных героев.

Кстати, с мая этого года Эрмитаж снижает цены на входные билеты для школьников и студентов. Чтобы как можно больше детей смогли познакомиться с шедеврами мировой культуры. Если у их родителей, конечно, хватит мудрости не писать жалоб.

Екатерина Выскребенцева, Анна Морозова, "ТВ Центр".

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