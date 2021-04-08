Путин поручил ФАС проверить ситуацию с ростом цен на жилье

В некоторых регионах рост составил 30%

Проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства поручил президент России Федеральной антимонопольной службе. По данным Владимира Путина, в некоторых регионах рост цен на жилье составил 30%.

"Конечно, необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства. Но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС", - сказал президент на совещании с членами правительства.

Как сообщил Путин, в среднем по России цена выросла на 12%. Наибольшая динамика наблюдается в Северной Осетии – там рост составил 30%. В Орловской области цены подскочили на 19,7%, в Адыгее - на 19,3%, в Амурской области - 18,6%, в Рязанской области - на 17,6%. Выросла стоимость жилья и на Дальнем Востоке, передает "Интерфакс".

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