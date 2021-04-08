Запуск корабля "Союз МС-18" 9 апреля покажут на медиафасадах столицы

Среди них - самый большой видеоэкран Москвы

На медиафасадах Москвы в пятницу, 9 апреля, будет транслироваться запуск корабля "Союз МС-18". Это приурочено к 60-летию со дня полета в космос Юрия Гагарина.

В списке фасадные экраны на Новом Арбате, Тверской улице (Центральный телеграф), на Ленинском проспекте, улице Нижняя Масловка, Шереметьевской и ряде других, сообщается на официальном сайте мэра города.

Кроме того, запуск "Союза" можно будет увидеть на самом большом видеоэкране Москвы. Он располагается на здании "Института Гидропроекта" на "Соколе".

Полутораминутный ролик покажут в 13, 15 и 18 часов. Транслояция стала возможной благодаря договоренности между столичными властями и "Роскосмосом".

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