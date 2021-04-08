Облигационные займы Москвы позволят избежать пиковых нагрузок на бюджет

Столица выпустит городские облигации сроком на три года и пять лет

Столица снизит излишнюю нагрузку на бюджет за счет облигационных займов. Об этом сообщила руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. До конца текущего месяца город выпустит облигации сроком на 3 года и 5 лет.

Размещение облигаций, как ожидается, пройдет в форме аукциона на Московской бирже. "Это прозрачная рыночная процедура, которая дает возможность приобрести их всем участникам финансового рынка, а также обеспечивает свободное обращение ценных бумаг и публичность государственного долга Москвы", - отметила Зяббарова.

По ее словам, у столицы статус первоклассного заемщика. С 1997 года, когда город впервые прибег к заимствованиям, он ни разу не допустил просрочки по обслуживанию долговых обязательств. Это привело к высокому уровню доверия со стороны инвесторов, отмечает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram