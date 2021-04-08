Украина внезапно начала учения ВМС в Черном море

Россия отправила туда же корабли Каспийской флотилии

Киев без предупреждения начал учения военно-морских сил Украины в Черном море. Как сообщили Администрации морских портов, в портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный и Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных маневров.

Как пишет Страна.ua, учения стали еще одним штрихом к обострению обстановки в регионе. Издание напоминает, что президент Незалежной Владимир зеленский на днях заявил, что вступление Украины в НАТО - единственный способ разрешить конфликт в Донбассе.

В Москве отметили, что в последнее время наблюдается наращивание активности вооруженных сил Североатлантического альянса на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ. Представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что на этот год запланировано семь учений украинских военных со странами НАТО.

Тем временем стало известно, что более десяти десантных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии отправляются в Черное море. Как заявил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, это делается в рамках контрольной проверки боеготовности, передает РИА Новости.

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