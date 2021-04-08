Пожар вспыхнул на российском судне в Охотском море

На борту траулера 84 человека

Пожар вспыхнул на борту российского рыболовного траулера "Ахтиар" в Охотском море. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что к терпящему бедствие траулеру, на борту которого 84 члена экипажа, подошло спасательное судно "Справедливый".

"Пришло сообщение с траулера "Ахтиар" в Охотском море о возгорании на борту судна. Сначала команда сообщила, что пожар локализован своими силами, но, видимо, траулер продолжил гореть. Сейчас к нему подошел спасатель "Справедливый", готовится провести разведку на борту", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Позже поступило сообщение о том, что пожар удалось локализовать. В трюме тлели листы гофротары, их извлекли. Однако говорить о полной ликвидации пожара преждевременно, отметили в пресс-службе.

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