ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пожар вспыхнул на российском судне в Охотском море

17:23
  • четверг
  • 08 апреля 2021

На борту траулера 84 человека

Пожар вспыхнул на борту российского рыболовного траулера "Ахтиар" в Охотском море. В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что к терпящему бедствие траулеру, на борту которого 84 члена экипажа, подошло спасательное судно "Справедливый".
Жертвами пожара на российском траулере у берегов Марокко стали двое моряков

"Пришло сообщение с траулера "Ахтиар" в Охотском море о возгорании на борту судна. Сначала команда сообщила, что пожар локализован своими силами, но, видимо, траулер продолжил гореть. Сейчас к нему подошел спасатель "Справедливый", готовится провести разведку на борту", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Позже поступило сообщение о том, что пожар удалось локализовать. В трюме тлели листы гофротары, их извлекли. Однако говорить о полной ликвидации пожара преждевременно, отметили в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пожар на судне
Пожар на судне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.