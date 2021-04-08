Миссия ООН подтвердила гибель ребенка от взрыва в Донецке

Киев эту информацию ранее назвал "фейком"

Причина гибели пятилетнего мальчика в окрестностях Донецка - взрывная комбинированная травма и осколочные ранения. К такому выводу пришли эксперты Мониторинговой миссии ООН по правам человека после посещения места происшествия в поселке Александровское в ДНР.

"Действительно, коллеги из донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека сегодня побывали на месте инцидента в поселке Александровское… На данном этапе мы можем только подтвердить, что он умер от взрывной комбинированной травмы и осколочных ранений", - сообщила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.

В Следственном комитете России ранее сообщили, что завели уголовные дела против украинских силовиков. 2 апреля в результате обстрела с использованием тяжелых вооружений и беспилотников в Александровском погиб пятилетний ребенок, его 66-летняя бабушка получила ранения. Киев тем временем направил ноту в ОБСЕ, назвав эти сообщения "фейком", передает РИА Новости.

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