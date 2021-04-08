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Россия попросила нарушившую контракт Словакию вернуть "Спутник V"

18:20
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Препарат можно будет использовать в других странах

Сообщения о том, что партия вакцины "Спутник V", поставленная в Словакию, не соответствует описанным в медицинском журнале The Lancet характеристикам – "фейк ньюз", заявили российские разработчики препарата. Подчеркивается, что все партии вакцины имеют одинаковое качество и проходят жесткий контроль качества в Институте Гамалеи.
Массовая вакцинация "Спутником V" началась в Скопье

Российский фонд прямых инвестиций попросил правительство Словакии вернуть уже поставленную в страну партию "Спутник V" после многочисленных нарушений контракта.

"РФПИ ... отправил письмо 6 апреля 2021 года с просьбой вернуть вакцину из-за многократных нарушений контракта, таким образом, она может быть использована в других странах", - говорится в сообщении фонда.

Как выяснилось, словацкий регулятор в нарушение контракта провел испытания российской вакцины в лаборатории, официально не аккредитованной в ЕС. После чего, по данным разработчиков препарата, регулятор запустил кампанию по дезинформации против вакцины.

Решение прежнего правительства Словакии о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сопровождалось скандалом. Инициаторами приобретения препарата в России были премьер Игорь Матович и глава минздрава Марек Крайчи – им пришлось подать в отставку.

Эффективность российской вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. "Спутник V" одобрена почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек, напоминает РИА Новости.

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