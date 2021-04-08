Глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая: Закон о многодетных необходим будущим родителям уже сегодня

Государство уделяет много внимания защите семьи и детства

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и многодетные мамы обсудили на круглом столе положения будущего закона о многодетных семьях. Как рассказала председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая, закон о многодетных необходим будущим родителям уже сегодня.

По ее словам, благодаря документу семьи поймут, что, когда станут многодетными, у них будут решены финансовый, а также квартирный вопросы.

"Не придется бесконечно собирать справки, у многодетной матери будет трудовой стаж и достойная пенсия, у детей - уверенность в получении высшего образования", - отметила Татьяна Буцкая.

Она добавила, что государство уделяет много внимания защите семьи и детства. "Но за три десятилетия в нашей стране так и не был принят закон о многодетных семьях, в котором были бы учтены все необходимые меры государственной поддержки. Мы вместе должны сделать всё, чтобы такой закон был принят", - сказала Буцкая.

Она считает, что необходимо определить общие возрастные параметры. "У меня есть родственники в регионах. Они говорят, что там считают многодетной семьей по достижению старшим ребенком 18 лет. А в Москве – по достижению младшим. Почему так? Мы живем в одной стране!" – сказала Татьяна Буцкая.

На встрече речь зашла и о материнском капитале. Председатель "Совета матерей" отметила, что он не должен уменьшаться: он должен выплачиваться и расти при рождении каждого следующего ребенка.

"В образовании должны быть преференции для детей из многодетных семей – при успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, при равном количестве баллов, эти дети должны получать возможность обучения на бюджете", - сказала она.

Все предложения, прозвучавшие в ходе круглого стола, будут проанализированы.

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