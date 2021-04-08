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Глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая: Закон о многодетных необходим будущим родителям уже сегодня

18:33
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Государство уделяет много внимания защите семьи и детства

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и многодетные мамы обсудили на круглом столе положения будущего закона о многодетных семьях. Как рассказала председатель общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая, закон о многодетных необходим будущим родителям уже сегодня.

По ее словам, благодаря документу семьи поймут, что, когда станут многодетными, у них будут решены финансовый, а также квартирный вопросы.

"Не придется бесконечно собирать справки, у многодетной матери будет трудовой стаж и достойная пенсия, у детей - уверенность в получении высшего образования", - отметила Татьяна Буцкая.  

Она добавила, что государство уделяет много внимания защите семьи и детства. "Но за три десятилетия в нашей стране так и не был принят закон о многодетных семьях, в котором были бы учтены все необходимые меры государственной поддержки. Мы вместе должны сделать всё, чтобы такой закон был принят", - сказала Буцкая.

Она считает, что необходимо определить общие возрастные параметры. "У меня есть родственники в регионах. Они говорят, что там считают многодетной семьей по достижению старшим ребенком 18 лет. А в Москве – по достижению младшим. Почему так? Мы живем в одной стране!" – сказала Татьяна Буцкая.

На встрече речь зашла и о материнском капитале. Председатель "Совета матерей" отметила, что он не должен уменьшаться: он должен выплачиваться и расти при рождении каждого следующего ребенка.

"В образовании должны быть преференции для детей из многодетных семей – при успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ, при равном количестве баллов, эти дети должны получать возможность обучения на бюджете", - сказала она.

Все предложения, прозвучавшие в ходе круглого стола, будут проанализированы.

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Многодетная семья
Многодетная семья
Глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая
Глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая
Глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая
Глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая
Глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая
Глава "Совета матерей" Татьяна Буцкая
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