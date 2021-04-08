ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Всероссийская акция "Вахта Памяти" пройдет с 15 по 18 апреля

18:38
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Цель акции - развитие поискового движения в стране

С 15 по 18 апреля на территории Сахалинской области пройдёт Всероссийская акция "Вахта Памяти".

Мероприятие проводят Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России".

Цель акции - развитие поискового движения в России, взаимодействие с общественными объединениями, ведущими работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Дополнительная информация о мероприятии размещена на сайте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Акция "Вахта памяти"
Акция "Вахта памяти"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.