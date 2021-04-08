Всероссийская акция "Вахта Памяти" пройдет с 15 по 18 апреля

Цель акции - развитие поискового движения в стране

С 15 по 18 апреля на территории Сахалинской области пройдёт Всероссийская акция "Вахта Памяти".

Мероприятие проводят Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России".

Цель акции - развитие поискового движения в России, взаимодействие с общественными объединениями, ведущими работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Дополнительная информация о мероприятии размещена на сайте.

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