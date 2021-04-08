Депутат МГД Метлина: москвичи смогут выбрать места для размещения новых пешеходных переходов

В столице внедряются современные решения для защиты пешеходов

Жители столицы смогут выбрать места для размещения новых пешеходных переходов, в этом году заявки принимаются и через Телеграм-бот Дептранса, сообщила депутат Мосгордумы Наталия Метлина.

По ее словам, за 10 лет аварий с погибшими стало более чем на 50% меньше, а с пострадавшими – почти на треть. Парламентарий отметила, что нужно сокращать влияние человеческого фактора на дорожную обстановку.

"Появление оборудованных, максимально безопасных переходов там, где они требуются, по маршрутам пешеходного трафика - одна из таких мер", - приводит АГН "Москва" слова Метлиной.

Сегодня в мегаполисе внедряются современные технологические решения для защиты пешеходов. Например, лазерные переходы. "Хороший эффект имеет внедрение диагональных перекрестков: люди чувствуют себя в безопасности", - добавила депутат.

Направить свои предложения по новому пешеходному переходу можно в Телеграм-бот (@to_deptrans_bot).

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