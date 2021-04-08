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Депутат МГД Артемьев: важно сделать удобной пешеходную инфраструктуру рядом с крупной трассой

19:04
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Благоустройство вылетной магистрали улучшит пешеходную инфраструктуру на юге Москвы

Депутат Московской городской думы Олег Артемьев отметил важное значение реконструкции развязки Липецкой улицы с МКАД для пешеходов на юге столицы.

"Конструкцию клеверного типа, которая давно не справляется с нагрузкой, заменят на современную, с эстакадами, путепроводами, тоннелями", - сказал парламентарий, добавив, что по плану работы будут вестись 2,5 года. При этом территории вдоль магистрали, ведущей к развязке, будут благоустроены уже в 2021 году.

Олег Артемьев подчеркнул, что удобная пешеходная инфраструктура около столь крупной дороги - это вопрос безопасности и комфорта. На Липецкой улице обновят тротуарную сеть, коммуникации спрячут под землю, а также установят новые опоры освещения.

"Масштабный проект благоустройства коснется и внутренних территорий в наших районах. В проект вошли 12 дворов по улице Липецкая, а также по Пролетарскому проспекту и улице Элеваторная", - приводит АГН "Москва" слова депутата.

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