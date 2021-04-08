Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

В беседе учитывались итоги российско-армянских переговоров

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха обсудили в телефонном разговоре президенты России и Азербайджана. Владимир Путин и Ильхам Алиев учитывали итоги российско-армянских переговоров на высшем уровне, которые прошли в Москве 7 апреля.

"В частности, предметно рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Обсуждался вопрос стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Стороны условились об активизации контактов в различных форматах, отметили в пресс-службе Кремля.

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